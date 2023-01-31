Могут ли сократить учебный год для школьников в Казахстане, ответили в Минпросвещения

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр просвещения Шолпан Каринова на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, рассматривается ли возможность сокращения учебного года для школьников до 25 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

Шолпан Каринова сообщила, что планов по сокращению учебного года у ведомства нет.

"Нет, этот вопрос не рассматривается. В начале учебного года информировали родителей и детей о том, что в этом году учебный год продлится 36 недель", – сообщила она.

Вице-министр подчеркнула, что учебные планы и программы, а также календарно-тематические планы составлены на это количество недель для того, чтобы выполнить государственный образовательный стандарт и требования образовательных программ.

Изменение продолжительности учебного года в Казахстане

Напомним, что в июле прошлого года в Министерстве просвещения заявили, что рассматривают вопрос о продлении учебного года в Казахстане.

В ведомстве сообщили, что летние каникулы станут на 5 дней короче.

Кроме того, отмечалось, что эксперты неоднократно просили рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они аргументировали это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

15 августа в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая.

Перенос даты последнего звонка

Кроме того, Шолпан Каринова высказалась о переносе последнего звонка с 31 мая на 1 июня.

"Относительно завершения учебного года – в этом году учебный год начался 1 сентября и завершится 31 мая. 31 мая является последним днем учебы.

Что касается проведения последних звонков, то нужно сказать, что в целом последний звонок, как отдельное мероприятие, в приказах Министерства просвещения ранее никогда не звучал. И сейчас в приказах об этом не говорится. То есть нормативными правовыми документами такое мероприятие не предусмотрено", – заявила она.

При этом, по ее словам, школы традиционно проводят празднование по завершению учебного года в основном для выпускников 9 и 11 классов, которые прощаются со школой и поступают в колледжи и вузы.

"1 июня – это первый день летних каникул, которые длятся все три летних месяца: июнь, июль, август. То есть 90 дней в летний период дети будут отдыхать.

В этом году первый день каникул совпадает с таким прекрасным праздником, как День защиты детей, и это, наоборот, украсит праздничное настроение наших детей", – резюмировала вице-министр просвещения.

Отметим, что 18 января депутат Аманжол Алтай попросил правительство перенести дату последнего звонка в школах страны с 31 мая на 30 мая или 1 июня. Он объяснил свое предложение тем, что 31 мая является Днем памяти жертв политических репрессий и голода.

На следующий день стало известно, что в этом году последний звонок в школах пройдет 1 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007514-mogut-li-sokratit-uchebnyy-god-dlya-shkolnikov-v-kazahstane-otvetili-v-minprosvescheniya/