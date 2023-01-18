Перенести дату последнего звонка в школах попросил мажилисмен

Школьник. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат Аманжол Алтай на пленарном заседании мажилиса попросил правительство перенести дату последнего звонка в школах страны с 31 мая на 30 мая или 1 июня. Объяснил он свое предложение тем, что 31 мая является Днем памяти жертв политических репрессий и голода, передает корреспондент NUR.KZ.

Аманжол Алтай в своем запросе на имя вице-премьер-министра по социальным вопросам Алтая Кульгинова отметил, что 31 мая был объявлен Днем памяти жертв политических репрессии голода.

"Президент отметил: память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках. Поэтому мы не должны забывать их имена, имена предков, которые безвинно пострадали от тоталитарной системы. Миллионам наших людей, которые погибли от тоталитарной системы, мы до сих пор не можем проявить должного уважения. По правде говоря, 31 мая мы только возлагаем цветы к их памятникам и мемориалам, а также читаем несколько докладов. Очень обидно, что мы ограничиваемся только такими мерами", – отметил депутат.

Между тем, по его словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда в соответствии с приказом министра просвещения последний звонок в школах установлен на 31 мая.

"Это неправильное решение. Неужели в указанном министерстве не нашлось ни одного человека, который мог бы сказать, что 31 мая - это День памяти жертв политических репрессий и голода. Поэтому я хочу сказать, что дату последнего звонка в школах следует перенести на 1 июня либо на 30 мая", – заявил депутат.

Такую меру он назвал справедливой, поскольку, как считает мажилисмен, в этот день каждый человек должен вспомнить жертв политических репрессии и голода.

"31 мая - это день, когда мы должны чувствовать свой долг перед благородными предками, которые боролись за нашу страну и погибли на пути построения государства. Они были расстреляны и репрессированы, но до конца оставались верными своим идеалам. Поэтому правительство в этот день должно проводить соответствующие мероприятия. А именно должна проходить традиционно всеобщая минута молчания. В этот момент мы по всей стране должны почтить память политических репрессии жертв голода", – отметил парламентарий.

Также, по его словам, в этот день в телеканалах должны быть отменены юмористические шоу-программы и концерты. А вместо них должны показывать содержательные программы, которые дают лучшее понимание подрастающему поколению истории страны. А в информационных СМИ должны публиковаться статьи, которые всесторонне передают историческую важность знаменательной даты.

"В школах должны проводить классные часы, которые будут касаться данной тематики. В детских садах, школах и вузах нужно проводить специальные лекции для детей и молодежи", – резюмировал Аманжол Алтай.

Напомним, ранее в Казахстане изменили сроки учебного года и каникул: школьники будут учиться с 1 сентября по 31 мая включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005805-perenesti-datu-poslednego-zvonka-v-shkolah-poprosil-mazhilismen/