Сколько казахстанцев уже легализовало свои иностранные авто, рассказали в МВД
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Официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге ведомства рассказала о ходе легализации иностранного автотранспорта, ввезенного в страну до 1 сентября прошлого года, передает корреспондент NUR.KZ.
"На сегодня уже 28 тыс. казахстанцев одобрена легализация их автомобилей. 5,5 тыс. автовладельцев уже получили соответствующие документы и номерные знаки", – отметила Шугыла Турлыбек.
Она напомнила, что заявление на легализацию иностранного авто можно подать в ЦОНах и на портале "Электронного правительства".
После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер на легализованный транспорт.
Как прошла первая неделя легализации авто в Казахстане?
В понедельник, 23 января, в Казахстане стартовала программа по легализации автомобилей, которые были зарегистрированы в других государствах. Она продлится до 1 июля 2023 года.
Первым, кому удалось легализовать свое авто, стал 39-летний мужчина из Алматы, зарабатывающий частным извозом. Всего в первый день было одобрено более 2 тыс. заявок на легализацию, а получили новые номера 100 человек.
При этом вечером в среду сообщалось, что уже около 900 казахстанцев легализовали свои иностранные автомобили.
На субботу, 28 января, уже были предварительно одобрены 25 842 заявки.
"5 375 человек успешно легализовали свои транспортные средства и получили документы", – сообщали тогда в МВД.
Что нужно знать о легализации иностранных автомобилей?
Напомним, что легализации подлежат автомобили, ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Они не должны состоять на криминальном учете, должны быть сняты с учета по месту прежней регистрации в другом государстве.
"Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку", – отмечали в МВД.
Подать заявку можно через портал "Электронного правительства" eGov.kz, а также через приложения банков второго уровня или в ЦОНах.
Чтобы подать заявление, необходимо иметь:
- заявление;
- удостоверение личности заявителя;
- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
Если авто подлежит легализации, то заявителю нужно будет оплатить государственные сборы:
- за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге;
- госпошлину за техпаспорт – 4313 тенге;
- за госномер – 9660 тенге.
Кроме того, представители Министерства внутренних дел ранее не раз подробно отвечали на ряд самых волнующих казахстанцев вопросов о легализации иностранных авто.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007271-skolko-kazahstantsev-uzhe-legalizovalo-svoi-inostrannye-avto/