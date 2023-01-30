Сколько казахстанцев уже легализовало свои иностранные авто, рассказали в МВД

Посетители ЦОНа. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге ведомства рассказала о ходе легализации иностранного автотранспорта, ввезенного в страну до 1 сентября прошлого года, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня уже 28 тыс. казахстанцев одобрена легализация их автомобилей. 5,5 тыс. автовладельцев уже получили соответствующие документы и номерные знаки", – отметила Шугыла Турлыбек.

Она напомнила, что заявление на легализацию иностранного авто можно подать в ЦОНах и на портале "Электронного правительства".

После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер на легализованный транспорт.

Как прошла первая неделя легализации авто в Казахстане?

В понедельник, 23 января, в Казахстане стартовала программа по легализации автомобилей, которые были зарегистрированы в других государствах. Она продлится до 1 июля 2023 года.

Первым, кому удалось легализовать свое авто, стал 39-летний мужчина из Алматы, зарабатывающий частным извозом. Всего в первый день было одобрено более 2 тыс. заявок на легализацию, а получили новые номера 100 человек.

При этом вечером в среду сообщалось, что уже около 900 казахстанцев легализовали свои иностранные автомобили.

На субботу, 28 января, уже были предварительно одобрены 25 842 заявки.

"5 375 человек успешно легализовали свои транспортные средства и получили документы", – сообщали тогда в МВД.

Что нужно знать о легализации иностранных автомобилей?

Напомним, что легализации подлежат автомобили, ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Они не должны состоять на криминальном учете, должны быть сняты с учета по месту прежней регистрации в другом государстве.

"Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку", – отмечали в МВД.

Подать заявку можно через портал "Электронного правительства" eGov.kz, а также через приложения банков второго уровня или в ЦОНах.

Чтобы подать заявление, необходимо иметь:

заявление;

удостоверение личности заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Если авто подлежит легализации, то заявителю нужно будет оплатить государственные сборы:

за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге;

госпошлину за техпаспорт – 4313 тенге;

за госномер – 9660 тенге.

Кроме того, представители Министерства внутренних дел ранее не раз подробно отвечали на ряд самых волнующих казахстанцев вопросов о легализации иностранных авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007271-skolko-kazahstantsev-uzhe-legalizovalo-svoi-inostrannye-avto/