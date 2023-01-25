Легализация иностранных авто: сколько казахстанцев уже получило госномера

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

Около 900 человек легализовали свои иностранные автомобили за три дня – с начала старта процедуры, об этом сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

В Министерстве внутренних дел РК отметили, что в настоящее время предварительно одобрено 13 тысяч заявлений на легализацию иностранных машин.

"879 человек успешно легализовали свои транспортные средства. Им выданы казахстанские техпаспорта и государственные номерные знаки", – говорится в сообщении.

Напомним, 23 января, в день начала процедуры, предварительно было одобрено более 2 тыс. заявок. Из них 100 человек уже получили соответствующие документы.

Кроме того, казахстанцев предупредили об изменении графика работы спецЦОНов. Они будут работать с понедельника по субботу с 09:00 до 20:00. По данному графику центры будут принимать посетителей до 6 февраля 2023 года.

Легализация продлится до 1 июля 2023 года.

Ранее мы также рассказывали о том, что нужно знать автовладельцам для подачи заявления на легализацию транспорта.

Для подачи заявки необходимо иметь следующие документы:

заявление;

удостоверение личности заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы:

за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге;

госпошлина за техпаспорт – 4313 тенге;

за госномер – 9660 тенге.

Затем владелец авто сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, а также документы, подтверждающие право собственности на имущество. После утверждения регистрации владельцу авто присваивается регистрационный документ РК и государственный номерной знак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006770-legalizatsiya-inostrannyh-avto-skolko-kazahstantsev-uzhe-poluchilo-gosnomera/