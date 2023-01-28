Легализация иностранных авто в Казахстане: в МВД отчитались об одобренных заявках

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане продолжается процедура легализации иностранных авто. На сегодняшний день уже одобрены 25 842 заявки, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД POLISIA.KZ.

По последним данным Министерства внутренних дел, на сегодня, 28 января, предварительно одобрены 25 842 заявки.

"5 375 человек успешно легализовали свои транспортные средства и получили документы", – говорится в сообщении МВД.

Напомним, подать заявку на легализацию иностранных авто можно через портал электронного правительства е-gov.kz, через приложения банков второго уровня или в Центрах обслуживания населения.

Чтобы подать заявку, необходимо иметь следующие документы:

заявление;

удостоверение личности заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы: за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге; госпошлина за техпаспорт – 4313 тенге; за госномер – 9660 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007169-legalizatsiya-inostrannyh-avto-v-kazahstane-v-mvd-otchitalis-ob-odobrennyh-zayavkah/