Легализация иностранных авто в Казахстане: в МВД отчитались об одобренных заявках
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В Казахстане продолжается процедура легализации иностранных авто. На сегодняшний день уже одобрены 25 842 заявки, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД POLISIA.KZ.
По последним данным Министерства внутренних дел, на сегодня, 28 января, предварительно одобрены 25 842 заявки.
"5 375 человек успешно легализовали свои транспортные средства и получили документы", – говорится в сообщении МВД.
Напомним, подать заявку на легализацию иностранных авто можно через портал электронного правительства е-gov.kz, через приложения банков второго уровня или в Центрах обслуживания населения.
Чтобы подать заявку, необходимо иметь следующие документы:
- заявление;
- удостоверение личности заявителя;
- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы: за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге; госпошлина за техпаспорт – 4313 тенге; за госномер – 9660 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007169-legalizatsiya-inostrannyh-avto-v-kazahstane-v-mvd-otchitalis-ob-odobrennyh-zayavkah/