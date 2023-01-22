Около 40 домов отключат от тепла в Экибастузе

Ремонт теплосетей. Фото: instagram.com/ekibastuz_akimdigi

В Экибастузе сегодня, 22 января, в около 40 жилых домах отключат отопление из-за ремонта на тепловых сетях, передает акимат города на своей официальной странице в Instagram.

По данным ведомства, в городе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на четырех участках, в связи с чем временно отключат от тепла три многоэтажных дома, 36 частных домов и 69 юридических лиц.

Планируются следующие работы:

​замена дефектного участка в сторону улицы М. Жусупа 58/1, в связи с чем с 13:00 до 17:00 планируется кратковременное отключение от теплоснабжения одного многоэтажного жилого дома;

планируется кратковременное отключение от теплоснабжения одного многоэтажного жилого дома; замена дефектного участка в сторону улицы М. Ауэзова, 61/1, 65, в связи с чем с 09:00 до 17:00 планируется отключение от теплоснабжения двух многоэтажных жилых домов;

планируется отключение от теплоснабжения двух многоэтажных жилых домов; замена дефектного участка тепловой камеры № 19э в сторону внутриквартальной наружной сети № 19 (от улицы Королева до улицы Ауезова), в связи с чем с 09:00 до 18:00 планируется отключение от теплоснабжения 36 частных жилых домов, 56 юридических лиц;

планируется отключение от теплоснабжения 36 частных жилых домов, 56 юридических лиц; замена дефектного участка от неподвижной опоры № 41 в сторону ИВС (улица Кунаева – улица Б.Жырау), в связи с чем с 09:00 до 15:00 планируется отключение от теплоснабжения 13 юридических лиц.

Для работ привлекут шесть сварщиков, 12 слесарей и 4 инженерно-технических работников, а также четыре единицы спецтехники.

Напомним, 27 ноября стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС. При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно. Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

В начале января часть домов в Экибастузе вновь временно отключили от отопления для устранения повреждения на теплосетях.

А на следующий день представители TOO "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что ночью на ТЭЦ в Экибастузе произошла внештатная ситуация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006284-okolo-40-domov-otklyuchat-ot-tepla-v-ekibastuze/