Стало известно, когда начнут легализовывать иностранные авто в Казахстане

Машины. Иллюстративное фото: Ditto / Getty Images

Правительство утвердило правила легализации иностранных автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана. Об этом сообщили представители МВД на брифинге СЦК – там же назвали и дату, с которой начнется легализация, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга замминистра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что правительство 11 января подписало постановление "Об утверждении Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств".

Этот документ определяет порядок, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от уплаты утилизационного сбора.

К автомобилям применяется ставка сбора за их первичную государственную регистрацию в размере 200 000 тенге, если транспортное средство соответствует следующим требованиям:

ввезено на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года; не находится в розыске; снято с государственного учета по месту прежней регистрации в компетентном органе другого государства; прошло таможенную очистку.

Данный порядок первичной регистрации иностранных автомобилей будет действовать до 1 июля 2023 года и распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним расположением органов управления, первичная государственная регистрация которых осуществляется за гражданами Казахстана.

Как сообщил Лепеха, правила, утвержденные накануне, вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

Учитывая, что правила опубликованы сегодня, как отметил представитель МВД, они вступят в силу 23 января 2023 года (в понедельник), и с этого дня начинается легализация иностранных автомобилей.

Напомним, в сентябрьском послании Касым-Жомарт Токаев поручил перекрыть нелегальные каналы ввоза автомобилей в Казахстан и урегулуировать ситуацию с уже ввезенными машинами.

Позже в МВД разъяснили, какие автомобили нельзя будет легализовать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005096-stalo-izvestno-kogda-nachnut-legalizovyvat-inostrannye-avto-v-kazahstane/