Первоклашек спрашивают о царице Томирис: глава Минпросвещения ответил на вопрос о качестве учебников

Учебники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минпросвещения в кулуарах коллегии ведомства высказался о не соответствующей возрасту учеников информации в школьных учебниках по казахскому языку, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они сообщили, что родители часто жалуются на программу изучения казахского языка в русских школах. Представители СМИ уточнили, что она не соответствует возрасту детей. В пример они привели ситуацию, когда учеников первого класса в первые дни учебы спрашивают о царице Томирис.

Гани Бейсембаев заявил, что в планах его ведомства есть корректировка учебных программ.

"Это будет сделано для того, чтобы подтянуть ошибки в учебниках, в программах, чтобы были в будущем более качественные учебники. На сегодня уже начата работа в данном направлении. Через некоторое время можно будет мне этот вопрос задать. Это требует времени, если хотим добиться качества, нужно время", - резюмировал министр просвещения.

Ранее мы писали, что с 2023-2024 года учащиеся 5-8, а также 10 классов будут сдавать экзамен по казахскому языку. Оценивать будут аудирование, говорение, чтение и письмо школьников.

Напомним, Гани Бейсембаев занял пост министра просвещения в начале января этого года, заменив на этой должности Асхата Аймагамбетова.

После своего назначения Бейсембаев выложил в соцсетях пост, в котором пообещал приложить все усилия для развития сферы образования. Сегодня на коллегии ведомства новоиспеченный министр просвещения рассказал, что изменится в школах и колледжах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005119-pervoklashek-sprashivayut-o-tsaritse-tomiris-glava-minprosvescheniya-otvetil-na-vopros-o-kachestve-uchebnikov/