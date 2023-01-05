"Готов к открытому диалогу": новый министр просвещения рассказал о планах в работе

Гани Бейсембаев.Фото: primeminister.kz

Гани Бейсембаев, назначенный на пост главы Министерства просвещения Казахстана, выложил пост на своей официальной странице в Facebook, в котором рассказал о поручениях президента, и пообещал приложить все усилия для развития сферы образования.

"Указом главы государства назначен министром просвещения. Благодарю Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за оказанное высокое доверие и возложенную ответственность, и выражаю готовность приложить все усилия для развития сферы образования и в интересах соотечественников", – подчеркнул министр.

Он сообщил, что вчера, 4 января, на приеме у главы государства получил поручения, касающиеся эффективной и качественной реализации государственных и отраслевых программ, а также национальных проектов.

"Президент обратил внимание на важности своевременного решения всех вопросов.

Мне вверена важная сфера, охватывающая дошкольное, среднее, дополнительное, техническое и профессиональное образования, а также вопросы инклюзивного образования и защиты прав детей", – заявил Гани Бейсембаев.

По его словам, в соответствии с поручениями президента до настоящего времени уже проделана большая работа для развития сферы образования.

"Благодарю за совместную работу Асхата Канатовича Аймагамбетова, хотел бы отметить, что преемственность в нашей работе будет продолжена.

Я готов к открытому диалогу с воспитателями, учителями, учащимися, родительской общественностью, педагогами, журналистами, профессиональными экспертами.

Уверен, что благодаря конструктивному диалогу, мы вместе создадим все условия для обеспечения качественного обучения и создания различных возможностей для детей", – подытожил министр просвещения.

Напомним, что вчера указом главы государства Асхат Аймагамбетов был освобожден от должности министр просвещения РК. Его сменил на этом посту Гани Бейсембаев.

Вчера также бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов опубликовал прощальный пост, в котором подвел итоги проделанной работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004321-gotov-k-otkrytomu-dialogu-novyy-ministr-prosvescheniya-rasskazal-o-planah-v-rabote/