Что изменится в школах и колледжах Казахстана, рассказал новый министр просвещения

Студент. Иллюстративное фото: pexels.com

Новоиспеченный министр просвещения Гани Бейсембаев на коллегии ведомства поделился хорошими для школьников и студентов новостями, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев сообщил, что в этом году продолжится работа по изменению стандарта среднего образования и типовых учебных программ. Так, планируется увеличить часы по изучению английского языка, предмета "Цифровая грамотность" и изменить программы отдельных предметов.

При этом традиционное преподавание дополнится инновационными способами преподавания предметов. Но какими именно, не уточняется.

В планах также наряду с бумажными учебниками использовать цифровые учебники.

"Будет проработан вопрос повышения заработной платы педагогов-психологов, социальных педагогов, библиотекарей организаций образования…

Особый фокус оценки качества образования будет направлен на инструменты внутреннего и внешнего оценивания. Планируется разработать Национальную рамку оценивания качества образования на всех уровнях от дошкольного до ТиПО.

В целях улучшения качества образования учителя, получившие звания "Қазақстанның Еңбек ері", "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", будут участвовать в вопросах управления школами", — добавил министр.

В планах также - по аналогии с президентским кадровым резервом создать республиканскую базу данных будущих кандидатов руководителей организаций образования. Отмечается, что данная мера позволит обеспечить организации образования квалифицированными руководителями.

Планируется проработать и вопрос по увеличению заработной платы руководителей организаций образования.

Параллельно будет создана База данных учителей-предметников, которая будет работать на ликвидацию дефицита педагогических кадров в регионах.

"Со дня моего назначения мне поступают сотни обращений по разным вопросам. Среди них - вопрос касательно подтверждения знаний учащихся, претендующих на знак "Алтын белгі", в НИШ (Назарбаев Интеллектуальные школы - прим. ред.). Данный вопрос мной будет пересмотрен и решен в пользу детей", — заявил глава Минпросвещения.

Гани Бейсембаев также сообщил, что в техническом и профессиональном образовании запускают пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей.

"Это даст возможность по завершении обучения учащимся параллельно с аттестатом школы получить диплом колледжа и выйти на рынок труда", — пояснил министр.

Кроме того, с 2023 года иногородним студентам колледжей, по его словам, будут выплачивать компенсацию за проезд в каникулярное время в размере 4 МРП. Подтверждающие документы для этого не понадобятся.

Напомним, Гани Бейсембаев занял пост министра просвещения РК неделю назад, 4 января. На этой должности он сменил Асхата Аймагамбетова.

После назначения Бейсембаев рассказал, чем планирует заняться на новой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005073-chto-izmenitsya-v-shkolah-i-kolledzhah-kazahstana-rasskazal-novyy-ministr-prosvescheniya/