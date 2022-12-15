Что будет с авто казахстанцев с иностранными номерами, если их не легализовать

Автомобили. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в СЦК представитель МВД РК рассказал, что будет с иностранными автомобилями, ввезенными в Казахстан до 1 сентября текущего года, которые не пройдут легализацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В МВД напомнили о том, что легализацию иностранных авто в стране планируют провести в течение полугода после введения в стране законодательных изменений и принятия постановления правительства.

Авто при этом должно пройти таможенную очистку, не числиться в розыске и быть ввезенным в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Первичный сбор за легализацию составит 200 тысяч тенге.

"Автовладельцы, которые не пройдут легализацию авто, должны будут вывезти авто за пределы страны или разобрать по запчастям и продать. Другого выхода я не вижу", - пояснил и.о. председателя Комитета адмполиции МВД Кайсар Султанбаев.

В МВД добавили, что после окончания легализации в отношении владельцев незарегистрированных авто будут приниматься административные меры.

Напомним, что в МВД недавно подробно ответили на все вопросы касательно легализации иностранных авто в Казахстане.

Ранее президент Токаев раскритиковал правительство за плохое разъяснение правил легализации – казахстанцы не понимают, как и в отношении каких авто будет проводиться эта акция.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001743-chto-budet-s-avtomobilyami-kazahstantsev-s-inostrannymi-nomerami-esli-ih-ne-legalizovat/