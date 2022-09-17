Как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто, объяснили в МВД

Автомобили стоят вдоль проезжей части. Иллюстративное фото: pixabay.com

В МВД рассказали, как будут легализовывать иностранные автомобили, ввезенные в Казахстан до 1 сентября этого года, передает официальный портал МВД Polisia.kz.

Напомним, что такое поручение дал президент в своем сентябрьском послании.

Чтобы его исполнить, госорганы разработали поправки в Экологический и Налоговый кодексы. Граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию – его размер составит порядка 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет.

"Поправки в кодексы вступят в силу с января следующего года, поэтому легализация будет проводиться со следующего года.

Уже сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях", – уточнили в Министерстве внутренних дел.

Сейчас госорганы пытаются облегчить процедуру легализации авто. Так, для легализации авто достаточно будет подать онлайн-заявление в полицию – сейчас эта функция в разработке. Также будет организована работа контакт-центров полиции.

Зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные, "белые", номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет.

Автомобили, не являющиеся товаром Евразийского экономического союза, должны будут оплатить таможенные пошлины. Для этого Минфин также вырабатывает приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования.

В МВД обратили внимание, что под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили.

Также не будет требований по возрасту и экологическому классу. По остальным требованиям решение сейчас принимается с учетом национального и международного законодательства.

"Также хотим сообщить, что, даже с учетом введенного усиления ответственности по отдельным видам нарушений, никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет.

Поэтому информация, распространяемая в различных соцсетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев является некорректной. Просим автовладельцев доверять официальной информации государственных органов", – отметили в МВД.

Пока условия проведения легализации авто находятся в разработке. Как только все будет готово, правительство примет соответствующее постановление.

Полицейские, помимо их обычных должностных обязанностей, будут проводить разъяснительную работу о необходимости легализации иностранных авто.

"В то же время просим всех автовладельцев соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности на дорогах", – обратились к гражданам представители МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988298-kak-v-kazahstane-budut-legalizovyvat-inostrannye-avto-obyasnili-v-mvd/