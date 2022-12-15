Как в Казахстане легализовать иностранные авто, не состоящие на учете ни в одной стране

Полицейский. Иллюстративное фото: ДП Северо-Казахстанской области

На брифинге в СЦК представители МВД разъяснили, что делать владельцам иностранных авто, которые законодательно "повисли в воздухе" из-за отсутствия регистрации – к примеру, авто сняли c регистрации в стране, где его купили, но не зарегистрировали в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если вы завезли авто, к примеру, из РФ, у вас должны быть документы подтверждающие, что вы его купили, сняли там с учета, привезли. Но затем вы не смогли заплатить утильсбор и первичную регистрацию, поэтому вынуждены были на этой машине ездить не до конца оформленной.

Если указанные документы присутствуют, мы их посмотрим, проверим в наших спецЦОНах - если они в порядке, авто должно быть представлено в этот пункт, там есть у нас место для осмотра номерных агрегатов.

Проверим их соответствие, после этого авто проверим по криминалистическим учетам - находится ли оно в угоне или под залогом. Если авто чистое, то владелец оплачивает 200 тысяч тенге и еще 13 с лишним тысяч тенге за номер и техпаспорт, и затем получит казахстанский номер и техпаспорт", - объяснил и.о. председателя Комитета адмполиции МВД Кайсар Султанбаев.

Напомним, также в МВД сегодня сообщили, что будет с авто с иностранными номерами, если владельцы не легализуют их в ближайшие полгода после вступления в Казахстане соответствующего закона и постановления правительства.

Ранее в административной полиции ответили на самые частые вопросы о легализации автомобиле с иностранным учетом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001751-kak-v-kazahstane-legalizovat-inostrannye-avto-ne-sostoyaschie-na-uchete-ni-v-odnoy-strane/