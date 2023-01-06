Планирует ли Казахстан вводить ограничения на границе с Китаем из-за КВИ, ответила Есмагамбетова

Айжан Есмагамбетова. Кадр из видео: 24.kz

Вице-министр здравоохранения Казахстана и главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова в интервью телеканалу "Хабар 24" рассказала, зачем нужно было вводить ограничения на границах в начале пандемии коронавируса и почему сейчас в них уже нет смысла.

Журналист отметила, что некоторые страны начинают вновь требовать паспорта вакцинации и ПЦР-тесты у въезжающих туристов. Также она подчеркнула, что у ближайшего соседа Казахстана, Китая, наблюдается подъем заболеваемости.

В ответ Айжан Есмагамбетова объяснила, что ограничения на въезд и выезд вводятся для того, чтобы увеличить период ввоза в страну какого-либо нового штамма коронавируса.

"Как я уже отметила, сейчас по всему миру, в том числе и в Казахстане, распространен "омикрон". По сути, различные варианты "омикрона" в той или иной вариации. И новых штаммов, которые вызывали бы, так скажем, озабоченность, нет.

Тогда возникает вопрос, зачем вводить ограничения на въезд или выезд, если у нас в стране циркулирует то же самое, что и во всем мире?" – отметила она.

Главный санврач Казахстана добавила, что в Китае, по имеющимся данным, распространен тот же самый "омикрон".

"То есть, по сути, нет никаких оснований вводить какие-либо ограничения на въезд или выезд из страны в любую другую страну мира, в том числе и в Китай", – подчеркнула Есмагамбетова.

Напомним, что в начале декабря 2022 года глава Минздрава Ажар Гиният рассказывала о распространении в Казахстане нового штамма коронавируса "Цербер".

По ее словам, чаще всего болезнь протекает в бессимптомной форме.

Добавим, что согласно Новому словарю иностранных слов штамм (от нем. "stamm" – "племя", "род", "клан", "ствол") в микробиологии – чистая культура микроорганизмов или вирусов данного вида, выделенная из определенного источника (организма заболевшего животного или человека, почвы, воды и т. п.) и обладающая особыми физиолого-биохимическими свойствами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004438-planiruet-li-kazahstan-vvodit-ogranicheniya-na-granitse-s-kitaem-iz-za-kvi-otvetila-esmagambetova/