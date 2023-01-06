Заболеваемость COVID-19 увеличилась в Казахстане

Тест на КВИ. Иллюстративное фото: Getty Images Al Bello / Staff

За последнюю неделю количество случаев заболеваний COVID-19 в стране возросло. За сутки было зарегистрировано 211 случаев с положительным ПЦР-анализом на коронавирус, передает официальный сайт Министерства здравоохранения.

При этом за сутки зарегистрированы еще восемь случаев заболевания ковидной пневмонией. Летальных исходов не зафиксировано.

По состоянию на 6 января лечение от коронавируса продолжают получать 2 589 человек, из них в стационарах находится 283 пациента, на амбулаторном – 2 306 пациентов.

Из числа заболевших коронавирусной инфекций и ковидной пневмонией находятся:

в тяжелом состоянии – 12 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Отметим, что рост числа заражений COVID-19 начался в понедельник, 3 января.

5 января сообщалось о зафиксированных за сутки 115 пациентах случая заражения КВИ, сутками ранее - о 87 случаях.

По состоянию на вторник, 3 января, в Казахстане выявили 76 случаев заражения COVID-19. А в понедельник Минздрав сообщил о 115 новых зараженных коронавирусом.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что миру угрожает новый штамм коронавируса, который способен спровоцировать волну заболеваемости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2004341-zabolevaemost-covid-19-uvelichilas-v-kazahstane/