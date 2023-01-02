Аким Павлодарской области вышел в прямой эфир верхом на лошади (видео)

Асаин Байханов. Кадр из видео: instagram.com/asaiyn.baikhan

Аким Павлодарской области Асаин Байханов во время конной прогулки вышел в прямой эфир в Instagram. Он поздравил всех с Новым годом и ответил на вопросы, которые задали ему жители.

Один из зрителей эфира попросил дать центральное отопление на радиозавод в Экибастузе. Асаин Байханов ответил на его комментарий.

"К сожалению, подключение новых абонентов пока невозможно в связи с тем, что объем тепловой энергии достаточен только для многоэтажных домов и соцобъектов - школ, больниц. Поэтому, к сожалению, пока на одном из ТЭЦ мы не построим новый котел и не сделаем реконструкцию, это маловероятно", - сказал аким Павлодарской области.

Его также спросили, когда нормализуется тепло в Экибастузе.

"Делаем все возможное и необходимое, чтобы в скором времени нормализовать параметры подачи тепла. С этим есть некоторые сложности: мы это не скрываем и открыто говорим, что параметры теплоснабжения и в целом система отопления после произошедшей аварии была разбалансирована.

В большей части многоэтажных домов и частного сектора удалось сбалансировать подачу тепла, но у нас проблемными остаются порядка 45 многоэтажных домов и около 70-80 частных домов. Такая проблема существует. Усиленно этим вопросом занимаемся. Я позавчера и вчера практически до вечера был в Экибастузе", - ответил Байханов.

Аким поделился со зрителями эфира, что любит кататься верхом на лошадях. А также рассказал, что встретил Новый год с родителями, братом, детьми и супругой.

Жители поинтересовались у Байханова, готов ли он дать интервью. Аким ответил, что всегда открыт к диалогу.

"Проблем я не вижу каких-то. Я не только не выделяю кого-то из журналистов. (Если есть - прим. ред.) вопросы, которые требуют ответа, то пожалуйста: я открыт к любому диалогу, конструктивной встрече, которая будет полезна для обеих сторон. Ни разу еще не скрывался ни от кого и не собираюсь. У меня не было в планах", - сказал аким.

Напомним, что Асаин Байханов ранее был акимом Павлодара. В начале декабря его назначили акимом Павлодарской области.

В марте прошлого года мы рассказывали, как Байханов, еще будучи акимом Павлодара, пришел на сессию маслихата в чапане. А в сентябре 2022 некий студент обратился к нему в соцсетях с просьбой скинуть 10 тысяч тенге до стипендии. Аким в итоге согласился помочь молодому человеку, при этом призвал усердно трудиться. В октябре в Сети появилось видео, на котором Байханов качает женщину на качелях.

А недавно Байханов поехал на городскую ярмарку на трамвае. Все это аким транслировал на своей странице в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003935-akim-pavlodarskoy-oblasti-vyshel-v-pryamoy-efir-verhom-na-loshadi-v-stepi-video/