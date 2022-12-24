Аким Павлодарской области поехал на ярмарку на трамвае (видео)

Асаин Байханов. Кадр из видео: instagram.com/asaiyn.baikhan

Сегодня в Павлодаре проходит сельскохозяйственная ярмарка, на которую аким региона Асаин Байханов поехал на трамвае. Видео чиновник выложил на своей официальной странице в Instagram.

Зайдя в трамвай, аким Павлодарской области попросил билет до ярмарки и поинтересовался, сколько по времени занимает путь от конечной остановки. Кондуктор ему сказала, что примерно полчаса. Свою поездку он снял на видео.

Выйдя на нужной остановке, Асаин Байханов поздоровался с прохожими и помог женщине дойти до рынка, заметив, что нужно продумать спуск.

Затем он показал торговые ряды ярмарки и поговорил с продавцами.

Напомним, ранее Асаин Байханов был акимом Павлодара. 7 декабря 2022 года его назначили на должность главы региона. Спустя несколько дней чиновник распорядился, чтобы потеплели голоса тех, к кому обращаются экибастузцы с жалобами по поводу отопления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002887-akim-pavlodarskoy-oblasti-poehal-na-yarmarku-na-tramvae-video/