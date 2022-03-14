Аким Павлодара пришел на сессию маслихата в чапане (видео)

Асаин Байханов. Кадр из видео: facebook.com/gormaspvl

Асаин Байханов сегодня пришел на работу в чапане. В национальном наряде аким Павлодара появился на сессии городского маслихата, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты и чиновники сегодня обсуждали бюджет Павлодара. Асаин Байханов пришел на встречу не в привычном деловом костюме, а в чапане.

В пресс-службе акима города высказались об образе чиновника.

"14 марта отмечается праздник Амал (Көрісу күні). В честь этого дня аким сегодня в национальном костюме. Так он выражает уважение и почтение народным традициям", - сообщила руководитель пресс-службы акима Павлодара Салтанат Акимбекова.

Отметим, что в 2021 году предшественник Асаина Байханова также в преддверии Наурыза пришел на работу в чапане. Тогда Ержан Иманслям призвал горожан носить национальную одежду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960598-akim-pavlodara-prishel-na-sessiyu-maslihata-v-chapane-video/