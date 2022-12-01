Видео с колонной силовиков в Экибастузе прокомментировали в полиции

Полицейские машины. Кадр из видео: instagram.com/choose_true_or_false

В социальных сетях опубликовали видео и указали, что в Экибастуз заехала колонна силовиков. Ролик прокомментировали в ДП Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Экибастуз заезжает колонна сотрудников полиции", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

В ДП Павлодарской области сообщили, что это правоохранители Экибастуза после проведения ежедневного инструктажа заступили на охрану общественного порядка на улицах города.

Напомним, ночью 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. Позже был объявлен режим ЧС.

Также прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по ст.254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям).

Сегодня глава региона Абылкаир Скаков был освобожден от должности. Вместо него временно исполнять обязанности акима Павлодарской области будет Олег Крук.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999718-video-s-kolonnoy-silovikov-v-ekibastuze-prokommentirovali-v-politsii/