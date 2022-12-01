Родители малышей пожаловались на холод в садике в Павлодарской области

Дети. Иллюстративное фото: pexels.com

В социальных сетях появилась информация, что малыши ясли-сада в поселке Калкаман Павлодарской области мерзнут из-за слабого отопления. Глава отдела образования города Аксу Кайрат Смагулов прокомментировал данную ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-паблике Zhaloby_pavlodar родители детей, которые посещают ясли-сад "Чайка", пожаловались на слабое отопление в здании учреждения. По их словам, данная проблема наблюдается в детском саду уже не первый год.

Глава отдела образования города Аксу Кайрат Смагулов прокомментировал данную ситуацию.

"Конкурс по ремонту отопления будет объявлен в декабре месяце текущего года. Ремонтные работы будут проведены в первой половине января 2023 года. В текущем году ремонт не был проведен из-за отсутствия финансирования", – ответил он на жалобу.

По его словам, в настоящее время ясли-сад "Чайка" посещает 44 ребенка.

"На втором этаже был 31 ребенок. На первом этаже – 13. Сейчас администрация садика перевела всех детей на первый этаж, где дети ходят в две теплые группы по 22 человека", – добавил Смагулов.

Ранее из-за аварии на ТЭЦ жители Экибастуза остались без отопления. В городе объявлен режим ЧС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с аварией на теплоэлектроцентрали в Экибастузе.

Кроме того, стало известно, что уголовное дело возбуждено из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе.

А вчера, 30 ноября, премьер-министр РК Алихан Смаилов с рабочей поездкой прибыл в Экибастуз. Он отметил, что в настоящее время проводится соответствующее расследование, по результатам которого все виновные лица будут привлечены к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999706-roditeli-malyshey-pozhalovalis-na-holod-v-sadike-v-pavlodarskoy-oblasti/