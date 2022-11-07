Токаев: Не все рады успехам нашего государства

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед общественностью Мангистауской области. Он объяснил, какими должны быть шаги Казахстана во внутренней и внешней политике. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

"Безусловно, у нас одна Родина и один народ. Это ключевой принцип. Как вы знаете, не все рады успехам нашего государства. Поэтому все наши шаги как во внутренней, так и во внешней политике должны быть очень продуманными. Мы на высоком профессиональном уровне проводим политику, направленную на защиту наших национальных интересов.

Пользуясь случаем, хочу остановиться на еще одной важной проблеме. Я не раз говорил о важности культа труда. В нашем обществе самым большим уважением должен пользоваться человек труда. Заработная плата каждого человека должна соответствовать его трудовому вкладу. Только люди, знающие цену труду, становятся трудолюбивой нацией. Это для меня аксиома", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Мангистауской области.

Глава государства провел встречу с общественностью региона, на которой заявил о готовности защищать национальные интересы с более жестких позиций, а также о том, что границы Казахстана юридически зафиксированы и делимитированы.

Кроме того, президент вручил госнаграды пятерым жителям Мангистауской области за особые заслуги перед страной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996031-tokaev-ne-vse-rady-uspeham-nashego-gosudarstva/