Токаев высказался о частых трудовых конфликтах в Мангистау

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области высказался о частых трудовых конфликтах в регионе, передает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

Глава государства заявил, что в Мангистауской области часто возникают трудовые конфликты.

При этом он отметил, что трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров. Этот путь он назвал единственно верным.

"Отрадно, что подобные вопросы в Мангистау решаются путем конструктивного диалога. Главная задача – урегулировать разногласия работодателя и работников и привести стороны к общей позиции, с учетом их возможностей и интересов", – отметил президент.

Токаев убежден в том, что трудовые конфликты и споры должны решаться строго в рамках законодательства.

"Нужно активно привлекать независимые профсоюзы. Сегодня заметно усилилась их роль в общественно-политической жизни региона. Это не может не радовать. Я приветствую их участие. Мы все только выиграем, если у нас будет сформировано сильное гражданское общество. Защита прав человека, в том числе трудовых, всегда должна быть в центре внимания", – резюмировал глава государства.

Напомним, сегодня, 7 ноября, в ходе встречи с общественностью Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев где затронул тему безопасности труда в стране. Он отметил, что аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели "частый, можно сказать, системный характер".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996041-tokaev-vyskazalsya-o-chastyh-trudovyh-konfliktah-v-mangistau/