Подснежники зацвели в сгоревших лесах Костанайской области (фото)
Опубликовано:
На обгоревших полянах сосновых лесов Семиозерного лесхоза в Костанайской области зацвели подснежники. Эксперты называют это хорошим знаком, передает издание "Костанайские новости".
Как объяснил эксперт, причиной повторного цветения могли стать теплая погода и прогревание почвы поверхностным низовым пожаром.
Отмечается, что цветение подснежника - хороший знак, поскольку это означает, что травянистый массив выгорел неглубоко и может быстро восстановиться.
По данным издания, это растение занесено в Красную книгу Казахстана.
Напомним, со 2 по 10 сентября в Костанайской области бушевали природные пожары. В общей сложности огонь уничтожил 43 тыс. гектаров леса. В результате ЧП погиб один человек, еще 11 пострадали. Домов лишились больше 90 человек - сейчас им строят новые дома за счет государства.
Ранее экологи подсчитали, что на восстановление экосистемы региона уйдет не менее 70 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993301-podsnezhniki-zatsveli-v-sgorevshih-lesah-kostanayskoy-oblasti-foto/