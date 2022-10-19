Подснежники зацвели в сгоревших лесах Костанайской области (фото)

Подснежники. Иллюстративное фото: pixabay.com

На обгоревших полянах сосновых лесов Семиозерного лесхоза в Костанайской области зацвели подснежники. Эксперты называют это хорошим знаком, передает издание "Костанайские новости".

Как объяснил эксперт, причиной повторного цветения могли стать теплая погода и прогревание почвы поверхностным низовым пожаром.

Отмечается, что цветение подснежника - хороший знак, поскольку это означает, что травянистый массив выгорел неглубоко и может быстро восстановиться.

По данным издания, это растение занесено в Красную книгу Казахстана.

Подснежники. Фото: kstnews.kz

Напомним, со 2 по 10 сентября в Костанайской области бушевали природные пожары. В общей сложности огонь уничтожил 43 тыс. гектаров леса. В результате ЧП погиб один человек, еще 11 пострадали. Домов лишились больше 90 человек - сейчас им строят новые дома за счет государства.

Ранее экологи подсчитали, что на восстановление экосистемы региона уйдет не менее 70 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993301-podsnezhniki-zatsveli-v-sgorevshih-lesah-kostanayskoy-oblasti-foto/