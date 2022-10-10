Построенное для погорельцев из Костанайской области жилье показал акимат

Коттеджный городок в Аулиекольском районе. Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил на своей странице в Instagram, что в скором времени завершится строительство домов для погорельцев в Аулиекольском районе.

"В Аулиекольском районе завершается строительство жилых домов в рекордные короткие сроки. Отмечу, что в ближайшее время начнется заселение жильцов. Как видно, на фото – большие изменения за месяц", – написал Мухамбетов к опубликованному снимку.

На фотографии можно увидеть, как на пустыре за месяц был возведен коттеджный городок.

Кроме того, аким Костанайской области показал, как будет выглядеть внутренняя отделка домов.

Напомним, пожары в Костанайской области начались 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тыс. га. По данным МЧС РК, огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах.

Всего с начала пожара был эвакуирован 2 091 человек.

А 10 сентября лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области был ликвидирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991855-postroennoe-dlya-pogoreltsev-iz-kostanayskoy-oblasti-zhile-pokazal-akimat/