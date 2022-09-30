"Тепло встретили, накормили": россияне благодарят казахстанцев за неравнодушие

Турфирма в Актобе. Фото: diapazon.kz

Одна из туристических фирм в Актобе уже несколько дней приглашает к себе приезжих россиян, которые оказались без поддержки и информации. Люди при этом благодарят казахстанцев за неравнодушие, передает "Диапазон".

Сотрудники турфирмы бесплатно кормят, наливают горячий чай, а также консультируют россиян по важным вопросам и помогают с трудоустройством. Неравнодушные актюбинцы также помогают им продуктами и приносят еду. За три дня они помогли сотне приезжих.

"Это не волонтерский центр. Мы просто решили своими силами и средствами помочь людям в этой сложной ситуации. Мы сами поставили столы, купили к чаю много вкусного, кормим, разрешаем заряжать телефоны, раздаем Wi-Fi бесплатно. Также помогаем в трудоустройстве и поиске жилья", - рассказал сотрудник компании Айбек Кушербаев.

Кто-то из приезжих останется в Актобе и планирует работать, а некоторые - проездом, помощь оказывают каждому.

"Мы приехали в Актобе из Краснодара. Пока планируем остаться здесь. Мы понимаем, что массовый приезд иностранцев не всех порадовал. Но, несмотря на это, нас так тепло встретили, накормили, помогли с жильем, помогают с регистрацией, даже сим-карту бесплатно дали. Огромное спасибо ребятам из турфирмы и Казахстану за такое неравнодушие", - поблагодарил россиянин.

Напомним, также в Актобе волонтеры организовали временный пункт размещения для приезжих из России, где они могут поесть, переночевать и связаться с родными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990428-teplo-vstretili-nakormili-rossiyane-blagodaryat-kazahstantsev-za-neravnodushie/