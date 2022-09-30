CNN: С начала объявления о мобилизации Россию покинули более 200 тысяч граждан

Багаж. Иллюстративное фото: pexels.com

В CNN огласили приблизительное общее число граждан, покинувших Россию с начала объявления Путиным 21 сентября о частичной мобилизации. Были учтены официальные данные Казахстана, Грузии, ЕС и других стран.

По данным CNN, свыше 200 тысяч российских граждан покинули родину с 21 сентября.

Почти 100 тысяч россиян въехали в Казахстан за неделю с 21 сентября, рассказал глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов. В то же время страну покинули 64 тыс. человек. Но число прибывших с того периода все же увеличивается.

В МВД Грузии сообщили, что с 21 по 26 сентября российско-грузинскую границу пересекли не менее 53 тыс. граждан из России.

Также CNN сослались в статистике на данные Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex. Там утверждают, что в страны ЕС с 19 по 25 сентября въехали 66 тысяч россиян.

В статистику не были при этом включены данные из Армении и Монголии, куда тоже массово прибывают россияне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990434-cnn-s-nachala-obyavleniya-o-mobilizatsii-rossiyu-pokinuli-bolee-200-tysyach-grazhdan/