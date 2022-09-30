Аким Ералы Тугжанов о россиянах: Мы должны обеспечить людям благоприятное нахождение

Ералы Тугжанов. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Три летних лагеря "Береке", "Шугыла" и "Кампит" в Актобе смогут обеспечить заезд 500 человек. За одно место предусматривается плата 10-15 тыс. тенге. Об этом сообщил глава региона Ералы Тугжанов на встрече с журналистами, передает "Диапазон".

По данным акимата Актюбинской области на 29 сентября, в регион за последнюю неделю заехало 7 тысяч россиян, еще 2 тысячи - стоят в очереди.

"Мы должны обеспечить общественную безопасность и благоприятное нахождение этих людей у нас. Сегодня полторы тысячи граждан России получили ИИН, это значит, что они хотят остаться у нас. Остальные намерены выехать", - отметил глава региона.

По словам Ералы Тугжанова, было принято решение о размещении приезжих в летних лагерях, где есть отопление.

"Мы поговорили с руководством этих лагерей, они пошли нам навстречу. Там будет обеспечена безопасность. Сутки примерно будут стоить 10-15 тысяч тенге за место, ничего бесплатного не будет. Разместить эти три лагеря смогут примерно 500 человек, там будет кратковременное пребывание", - пояснил аким Актюбинской области.

Напомним, ранее в Уральске россиян тоже разместили в детском лагере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990446-akim-eraly-tugzhanov-o-rossiyanah-my-dolzhny-obespechit-lyudyam-blagopriyatnoe-nahozhdenie/