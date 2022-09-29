Погранслужба КНБ ответила на слухи о привлечении на границу с Россией дополнительных сил

Пограничник. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В социальных сетях появилась информация о том, что в Западно-Казахстанской области якобы для охраны границы с Россией привлекают дополнительные силы. Сообщение прокомментировали в Пограничной службе КНБ РК, передает Stopfake.kz.

В Казнете стали распространять фото, на котором изображены люди в пограничной форме. Надпись гласит, что снимок сделан в Западно-Казахстанской области, где якобы для охраны границы с Россией привлекают дополнительные силы.

Скриншот: stopfake.kz

Однако данное сообщение опровергли в Пограничной службе КНБ РК.

"Эта информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в КНБ РК также опровергли информацию о закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

Кроме того, Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за фейков и провокационных высказываний в социальных сетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990292-pogransluzhba-knb-otvetila-na-sluhi-o-privlechenii-na-granitsu-s-rossiey-dopolnitelnyh-sil/