Токаев и Ахметжанов обсудили меры, принимаемые МВД из-за прибытия россиян

Касым-Жомарт Токаев и Марат Ахметжанов. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внутренних дел Маратом Ахметжановым, в ходе которой заслушал его доклад. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

Президент был проинформирован о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, раскрытию преступлений, организации работы следственных подразделений, противодействию организованной преступности, укреплению дисциплины и законности среди личного состава

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе исполнения его поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана. В частности, усилена борьба с интернет-мошенничеством, наркобизнесом, организованной преступностью. Больше внимания уделяется профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере.

Марат Ахметжанов также рассказал о принимаемых органами внутренних дел мерах в связи с прибытием в страну граждан Российской Федерации.

Глава государства также был проинформирован о проводимой МВД работе по дебюрократизации, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, а также осуществление эффективного миграционного контроля.

В среду сообщалось, что на границе Казахстана и России неизвестные перевернули автобус. Из соображений безопасности российские перевозчики приостановили несколько маршрутов в Уральск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990301-tokaev-i-ahmetzhanov-obsudili-mery-prinimaemye-mvd-iz-za-pribytiya-rossiyan/