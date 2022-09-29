Россияне: Как в далекие тридцатые годы Казахстан принимал людей, так и сейчас

Люди в миграционной службе. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские службы в регионах, где резко увеличился приток россиян, работают в штатном режиме. Приезжающим оказывают помощь. Об этом сообщает МВД РК в своем официальном Telegram-канале.

Например, в Павлодаре россияне называют разные причины приезда в нашу страну. Один из них рассказал, что сразу после прибытия отправился в миграционную службу, чтобы зарегистрироваться. Отметил, что там ажиотажа нет.

По словам полицейских, наплыв иностранцев не повлиял на криминогенную ситуацию в регионе.

С 21 сентября, когда граждане РФ стали массово приезжать в Павлодар, правоохранители каких-либо правонарушений с их участием не зарегистрировали. Разве что участковые инспекторы теперь чаще заходят в хостелы и гостиницы, чтобы напомнить о правилах регистрации иностранцев.

Между тем приехавшие в Павлодар россияне рассказали телеканалу "Астана", как их встретили казахстанцы.

"Как в какие-то далекие тридцатые годы Казахстан принимал людей, так и сейчас. Нигде нет, чтобы каких-то, не знаю даже, косых взглядов", - отметил Антон.

"Я уже шел пешком, начал стучаться к людям в машины, просить, чтобы меня взяли пассажиром, мне помог человек из Казахстана. Очень приятный, дружелюбный человек", - добавил другой россиянин Андрей.

Напомним, ранее граждане соседней страны отмечали, что слышали о гостеприимстве в Казахстане. Приехав в нашу страну, говорят, что убедились в правдивости этих слов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990270-rossiyane-kak-v-dalekie-tridtsatye-gody-kazahstan-prinimal-lyudey-tak-i-seychas/