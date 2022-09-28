ЦИК обратилась к казахстанцам перед выборами президента

Избирательный участок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанский центризбирком призвал казахстанцев, не имеющих постоянной регистрации, но желающих участвовать в президентских выборах, подать соответствующее заявление в акимат. Такое обращение появилось на официальном сайте ЦИК РК.

ЦИК напоминает: для того чтобы участвовать в президентских выборах, гражданину требуется включение его в список избирателей.

Эти списки составляют акиматы на основании постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования.

Но граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в списки на основании поданного заявления в акиматы по месту их нахождения.

"Каждый гражданин, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования на избирательный участок по месту своей регистрации, не позднее чем за месяц до дня голосования или 20 октября 2022 года, вправе подать заявление в соответствующий акимат и зарегистрироваться на избирательном участке по месту своего фактического нахождения.

При поступлении обращения акимат организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список того участка, на котором он будет голосовать", – пояснили в Центральной избирательной комиссии.

Воспользоваться этим правом могут:

граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации;

иногородние студенты, обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, проживающие вне общежитий;

граждане, работающие вахтовым методом.

При этом подчеркивается, что гражданин может быть включен только в один список избирателей.

"Проверить включение себя в список избирателей по месту регистрации можно через сайт или call-центр соответствующего акимата.

С 4 ноября 2022 года Вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на своем участке", – добавили в ЦИК.

Ранее в ЦИК озвучили количество избирателей, включенных в списки на основании места постоянной регистрации, а также рассказали, сколько получат кандидаты в президенты на предвыборную кампанию.

Внеочередные выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября. С графиком предвыборных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990122-tsik-obratilas-k-kazahstantsam-pered-vyborami-prezidenta/