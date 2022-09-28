Количество избирателей в Казахстане озвучили в ЦИК

Выборы. Иллюстративное фото: Martin Bertrand/EyeEm/Getty Images

Зампредседателя ЦИК Константин Петров на заседании ведомства рассказал, сколько казахстанцев обладают правом голоса, передает корреспондент NUR.KZ.

Внеочередные выборы президента состоятся 20 ноября.

"Комиссия введет единый электронный список избирателей, сформированный на основе предоставляемых акиматами на местах данных по состоянию на 1 января и 1 июля 2022 года.

В реестр избирателей на 1 июля текущего года включены 11 827 277 граждан, обладающих активным избирательным правом. Они включены исключительно по месту их постоянной регистрации", - сказал Константин Петров.

По его словам, основа для списка избирателей уже имеется.

"Если гражданин не планирует и не будет менять свое место пребывания и место его фактического пребывания совпадает с местом нахождения, то ему никаких действий за исключением проверки своего включения в список избирателей производить не нужно. Местные исполнительные органы по данным из государственной базы данных о физических лицах включат его автоматически", - резюмировал он.

Напомним, сегодня глава Минюста объяснил особенности графы "против всех" в бюллетенях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990088-kolichestvo-izbirateley-v-kazahstane-ozvuchili-v-tsik/