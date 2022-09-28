ЦИК: Более 10 млн тенге получат кандидаты в президенты Казахстана на предвыборную кампанию

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

20 ноября состоятся внеочередные выборы президента Казахстана - на агитационную работу кандидатам выделят чуть больше 10 млн тенге. Об этом на заседании ведомства рассказала член ЦИК РК Сабила Мустафина, передает корреспондент NUR.KZ.

Сабила Мустафина отметила, что в соответствии с пунктом 3 статьи Конституционного закона "О выборах в РК" государство гарантирует кандидатам в президенты равное выделения средств для выступления со своими программами в СМИ.

"Устанавливается размер расходов кандидата в президенты РК в объеме более 10 млн тенге", - отметила она.

По ее словам, порядок и объемы выделения средств для выступления в СМИ кандидатам определяется ЦИК РК.

Постановлением Центризбиркома предусмотрено выделение средств для кандидата для выступлений со своими программами в СМИ:

15 минут на телевидении;

10 минут на радио;

публикация двух статей в газетах или сетевых изданиях.

На эти цели уйдет львиная часть средств или более 9 млн тенге.

На проведения публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов, а также транспортные расходы уйдет 800 тыс. и 500 тыс. тенге соответственно.

Напомним, сегодня в ЦИК озвучили количество избирателей в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990099-tsik-bolee-10-mln-tenge-poluchat-kandidaty-v-prezidenty-kazahstana-na-predvybornuyu-kampaniyu/