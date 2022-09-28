"Будет учитываться как явка": Мусин объяснил особенности графы "против всех" в бюллетенях

Урна с бюллетенями. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минюста Канат Мусин в кулуарах мажилиса рассказал, почему не будет учитываться голос тех, кто на президентских выборах проголосует против всех, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Мусин заявил, что голос против всех может отдать на выборах любой казахстанец, в зависимости о того, какое мнение у него складывается на момент голосования.

"Поскольку он голосует против всех кандидатов, которые участвуют в выборах, его мнение не высказано: он не проголосовал ни за одного, ни за другого. Такой голос будет учитываться в качестве явки, но как голос, поданный за кого-то из кандидатов, не учитывается", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что на предстоящих выборах в Казахстане граждане смогут проголосовать против всех, если не захотят выбирать никого из предложенных кандидатов. Представители ЦИК позже объяснили, будет ли выбор графы "против всех" влиять на результаты голосования.

Напомним, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан пройдут 20 ноября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990081-budet-uchityvatsya-kak-yavka-musin-obyasnil-osobennosti-grafy-protiv-vseh-v-byulletenyah/