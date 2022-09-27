Гигантскую очередь в ЦОН сняли на видео в Астане

Очередь. Кадр из видео: tiktok.com/@bagdauletpatyk

Огромную очередь в ЦОН снял на видео в Астане очевидец. Люди стояли на улице – очередь растянулась на несколько десятков метров. В "Правительстве для граждан" заявляют, что ЦОНы работают в штатном режиме, передает NUR.KZ.

Кадры с места событий были опубликованы пользователем bagdauletpatyk в TikTok. Автор ролика указал, что ролик был снят возле ЦОНа на улице Сауран.

Также указывается, что этот филиал ранее был "усилен" – туда направляют прибывших иностранцев.

Тем не менее управляющий директор по связям с общественностью Госкорпорации "Правительство для граждан" Нариман Дюсекеев отметил, что на сегодняшний день ЦОНы в Казахстане работают в штатном режиме, скопления людей и очередей не наблюдается.

Также, по его словам, в отдельно усиленных восьми ЦОНах, принимающих иностранцев, есть очереди, связанные с текущей ситуацией и наплывом иностранцев в страну.

Напомним, из-за большого наплыва иностранцев в нескольких регионах Казахстана открыли отдельные усиленные ЦОНы. Они появились в Астане, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989818-gigantskuyu-ochered-v-tson-snyali-na-video-v-astane/