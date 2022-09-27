Более 13 тыс. заявок на получение ИИН нерезидента в Казахстане подали россияне за один день

Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге СЦК замглавы МЦРИАП Асет Турысов заявил, что в связи с массовым обращением граждан России в ЦОНы Казахстана для получения ИИН нерезидента, центры в Астане, Алматы и приграничных городах переходят на усиленный режим работы, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сейчас граждане России массово обращаются в казахстанские ЦОНы за получением ИИН нерезидента.

За получением ИИН чаще всего обращаются в Астане, Алматы и других приграничных городах – только за вчерашний день в ЦОНах было принято 13 тыс. таких заявок. Отмечается, что ранее столько принимали за месяц.

"Для обеспечения работы ЦОНов в штатном режиме и сохранения комфортных условий для наших граждан принято решение перевести в усиленный режим ЦОНы в Астане и Алматы, а также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и Акмолинской областях", – заявил Асет Турысов.

Он добавил, что граждане Казахстана будут получать услуги, как и раньше, в штатном режиме, а теперь еще и в приоритетном порядке.

Также министерство планирует создать для нерезидентов возможность онлайн бронирования очереди в ЦОНах и отдельное направление на горячей линии "1414" для консультаций. Сообщается, что эти новшества введут в ближайшее время.

Ранее в "Правительстве для граждан" назвали адреса усиленных ЦОНов. А между тем очевидцы в Астане сняли на видео огромную очередь в местный ЦОН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989852-bolee-13-tys-zayavok-na-poluchenie-iin-nerezidenta-v-kazahstane-podali-rossiyane-za-odin-den/