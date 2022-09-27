Для чего россияне получают ИИН нерезидента в Казахстане, рассказали в Минцифры

Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности на брифинге в СЦК рассказали, для чего россиянам ИИН в Казахстане и в каком случае им могут отказать в его выдаче, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель Комитета госуслуг МЦРИАП Даулет Бекманов сообщил, что иностранцы получают ИИН чаще всего для последующего оформления банковской карты.

"Люди берут ИИН для открытия банковского счета, чтобы иметь возможность рассчитываться в магазинах, такси, возможность передвижения по Казахстану, и если будет совершено адмправонарушение, для выплаты штрафов. ИИН выдается один раз. И он закрепляется за ним", – отметил спикер.

Председатель правления НАО "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин также добавил, что с начала года более 320 тыс. заявок было принято в ЦОНах по предоставлению ИИН для нерезидентов, из них 97 тыс. заявителей – это граждане России.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов в свою очередь заявил, что формирование ИИН иностранцам регулируется приказом МВД.

"Временный ИИН необходим для того, чтобы иностранные граждане могли работать в правовом поле именно нашей республики, был правильный учет и контроль. Поэтому здесь требование однозначное – оригинал паспорта или же, если это доверенное лицо, то нотариально доверенная копия вместе с оригиналом паспорта. Этого достаточно, чтобы получить ИИН.

Цель – администрирование иностранных граждан, чтобы они осуществляли юридические действия в правовом поле Казахстана. Но хотел бы сказать, что это не ИИН как у граждан Казахстана: это ИИН иностранцев, временно пребывающих в Казахстане", – пояснил он.

Отказать в выдаче ИИН, добавил спикер, могут только в том случае, если нет оригинала паспорта.

"К нам приходят с оригиналом паспорта. Если оригинала нет, то мы отказываем в приеме заявления", – резюмировал Асет Турысов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заработали восемь усиленных ЦОНов в разных регионах страны. За вчерашний день, 27 сентября, россияне подали более 13 тыс. заявок на получение ИИН нерезидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989873-dlya-chego-rossiyane-poluchayut-iin-nerezidenta-v-kazahstane-rasskazali-v-mintsifry/