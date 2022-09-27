"Казалось, что война где-то там": приехавшие в Алматы россияне рассказали о ситуации

Россияне в ЦОНе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

ЦОН Жетысуского района Алматы со вчерашнего дня в усиленном режиме принимает граждан России. Приезжих из соседней страны отправляют сюда для получения ИИН. С самого открытия, несмотря на то, что в России в этот час еще раннее утро, а люди наверняка еще не успели перестроить свои биологические часы, в ЦОН тянутся посетители. Очередь становится все больше, передает корреспондент NUR.KZ.

Тем не менее обслуживание проходит быстро, россияне знакомятся, делятся друг с другом опытом и советами. Большая часть посетителей – молодые мужчины. У всех красный паспорт в руках. Некоторые из них согласились рассказать о текущей ситуации в их стране и о своем срочном переезде в Казахстан.

Беседа проходила на условиях анонимности, а некоторые ребята даже имена называли вымышленные. Фотографироваться они отказываются: признаются, что опасаются возможных последствий, и в то же время не исключают возможности, что наша страна выдаст их по запросу России.

ЦОН Жетысуского района. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Иван

Молодой парень Иван приехал из Челябинска. Его путь пролегал через Костанай, откуда из его родного города ходит рейсовый автобус. Далее – поезд до Астаны, а оттуда – в Алматы на машине. Южную столицу он выбрал потому, что здесь у него есть дальние родственники и знакомые.

"Я учился в Питере на заочном. Повестки не было, но лучше перестраховаться, не ждать, пока она придет. Собрался сразу же, как только было это обращение: просто собрал вещи, купил билет на автобус. Казахстан выбрал, потому что близко, пока трудностей нет. Занимаемся оформлением документов. Возможно, поеду дальше, возможно, и нет. От новостей все зависит. Обратно вернуться вариант не рассматриваю.

Самый главный критерий, который не дает вернуться назад – это нынешнее правительство РФ, и прогноз такой, что оно не скоро еще отойдет.

Ситуация (в стране – прим. ред.) такая, что призвать могут кого угодно. Уже много прецедентов, когда многодетные отцы уезжают. Есть знакомые, кто работает в больнице, они рассказывали, что хирургам пришла повестка в этот же день, а на следующий они уже уехали. Хирургов забирают, чтобы оказывать там помощь.

Отношение к войне… какое может быть отношение к войне? Отрицательное", – делится молодой человек.

Сейчас у него есть определенная материальная "подушка безопасности", а также удаленный заработок в России. Но строить далеко идущие планы ни один из наших собеседников пока не может.

"Алматы хорошо встречает, люди помогают. Сегодня тут, возле ЦОНа, женщина разносила утром кофе, бутерброды, нам выражали слова поддержки. Я выучил фразу "Қазақстан, алға", – заключил Иван.

Посетители ЦОНа. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Александр

40-летний житель Сибири Александр оказался в Казахстане, по его признанию, как и все – собравшись в один день. Он рассказывает, что ранее неоднократно бывал в Алматы.

"Мне многое понятно здесь и мне здесь красиво. К тому же, близко и можно было вырваться за один день и за адекватные деньги: на поезде вышло порядка 5 тысяч рублей (более 40 тысяч тенге – прим. ред.). Это прям дешево, потому что ребята пытались лететь самолетом – там цены в 5-10 раз выше", – делится он.

Александр работал в IT-сфере и надеется работать удаленно. В России у него остались жена и дети, но что будет дальше – пока неизвестно.

"Пока мы не строим долгих планов: два дня ждем – смотрим, что будет дальше, потом будет план на неделю, на месяц. Пока сложно планировать. Обстановка в стране (России – прим. ред.) очень тревожная, неопределенная, многие вещи, которые происходят, кажется, что они невозможны.

Пока они не произойдут, ты все время говоришь себе, что это невозможно; в 21 веке вот это невозможно, но это происходит. Ты думаешь, что какой-то сбой произошел, но происходит что-то следующее. И вот такая череда невозможного приводит к тому, что непонятно, куда дальше (идти – прим. ред.) и к чему это приведет. Среди знакомых многие уехали. Неплохие специалисты.

Я как мирный человек считаю, что убивать других мирных граждан просто недопустимо. Нет ни одного оправдания, ни одного повода. Обо всем необходимо договариваться: мы не звери и не варвары. И это принципиальная позиция. А уезжают потому, что непонятно, к чему и какими способами тебя принудят.

Я никогда не поддерживал и не поддерживаю то, что происходит, и считаю, что нам позволили уехать, чтобы отфильтровать тех, кто не поддерживает эту войну. Потому что были все возможности всех оставить.

Была ли возможность переломить ситуацию в стране? Я думаю, возможность была, но это нужно было делать лет 10 назад. Сейчас это – прыгать под поезд в надежде его остановить. Он просто переедет тебя и перемелет", – говорит Александр.

Он отмечает, что Алматы встретил его "невероятной гостеприимностью", поддержкой и бескорыстной помощью.

Паспорт. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сергей

30-летний программист Сергей работал в Москве до недавнего времени. Мобилизация поменяла и его планы.

"Я хотел уехать еще в начале войны, потому что считал, что все начнется масштабно. Потом мы немножко постарались успокоиться, потом показалось, что война где-то там, на экране, а "контрактники" могут умирать – нас это не особо касается. Эта вся нервозность сохранялась, но не сильно.

Когда объявили, что будет выступать президент, все понимали, куда идет дело, и когда услышали слово "мобилизация", мы понимали, что там все плохо и убитых не пять, а порядка 50 тысяч – я и мое окружение либеральное понимали. И когда он (президент – прим. ред.) объявил, мы стали с товарищем смотреть билеты, потому что понимали, что все плохо и будет мясорубка, и он – президент – заднюю не даст и готов на большие жертвы пойти.

На следующий день мы пришли на работу, все были на нервах, все были в панике, прохожие тоже все были в панике, потому что понимали: война – вот она. Это невообразимо.

И мы приняли экстренное решение – купили билеты и поехали в Казахстан. Мои друзья ехали кто на машине, кто – на поезде. Мне повезло купить билет на самолет всего за 40 тысяч рублей, когда уже поднимались цены до 100 тысяч.

В Алматы сейчас хостелы все заняты, места в отеле можно найти, если сильно постараться. Долгосрочная аренда нам пока не подходит, потому что мы не знаем, что будет дальше – будет ли нас выдавать Казахстан. Я бы остался здесь, потому что здесь комфортно: мы ни разу не попали в конфликтную ситуацию, все доброжелательны, многие знают русский язык, и, в принципе, все понятно.

Там (в России – прим. ред.) остались мама и папа, они не планируют уезжать. Сейчас я работаю удаленно, работодатель нормально относится, все всё понимают. Я поддерживал всегда оппозицию, я против начала всего этого и я против войны, я хочу, чтобы это все остановилось.

Я уже выучил несколько слов на казахском – "сәлем", "сәлеметсіз бе", "рахмет", "назар". Когда забываю – подглядываю: я записал слова в телефон. Когда с кем-то здороваешься на казахском, они начинают улыбаться", – рассказал Сергей.

ЦОН. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Самсон

"Я из Новосибирска, мы уехали экстренно с женой. У нас в начале года не было мысли уезжать: мы думали, все как-то пройдет, и это политика, и на мировую быстро выйдут. Но после 21 сентября мы поняли, что ждать смысла нет и надо принимать экстренное решение. Оно было принято за сутки.

Нам повезло, что знакомые ехали, и у них были два свободных места. Очень тяжелое было психологическое состояние, я думал что я психологически устойчивый, но оказалось, что нет. Мне нужна была поддержка, и жена решила ехать со мной, чтобы держаться вместе.

Я занимаюсь внешнеэкономической деятельностью, жена – фрилансер-дизайнер, у нас есть возможность работать удаленно. Мы приехали день назад, сейчас получим все необходимые документы и будем смотреть по ситуации, что дальше делать. Здесь есть партнеры по работе, но не близкие люди. Есть друзья – мы стараемся кооперироваться, друг друга поддерживать, если у кого-то проблемы с работой – помогать деньгами, помогать с квартирами, общий бюджет планировать. На границе, когда мы проезжали, было много машин, людей – люди семьями едут, не только мужчины.

Изначально отношение (к войне – прим. ред.) было такое, что никто не хочет войны, потому что Украина для нас – братский народ, у львиной доли людей в России есть родственники в Украине, с которыми они держали плотный контакт. И сейчас из-за политики та сторона по понятным причинам прекратила связь. Кто-то старается помогать родственникам финансово, понимая, что за это они могут нести ответственность, так как это – спонсирование вплоть до терроризма.

Хотелось бы, чтобы это быстрее закончилось, потому что эта война нужна только государству. Люди не хотят убивать братский народ, это не нужно.

Посетители ЦОНа. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Это (изменить ситуацию в стране – прим. ред.) можно было бы сделать, наверное, но должно было произойти намного раньше. Многие обвиняют население России в халатности, что оно никак не боролось с властью, но многие забывают, насколько в России большой резерв полиции и военной структуры. Россия – полицейское государство, и предусмотрена огромная ответственность за выход на митинг.

Многие выходили на митинги, никто не устраивал дебош и не пытался поджигать машины, люди пытались сказать свое слово спокойно и мирно, хотели, чтобы к ним прислушались", – поделился Самсон.

Молодой человек признался, что он и его супруга мечтали родить ребенка и готовились к этому: копили деньги на квартиру, подготавливали финансовую основу для рождения малыша, надеялись переехать в Москву и изменить профиль работы. Когда теперь этим планам суждено сбыться, предсказать не берется никто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989800-kazalos-chto-voyna-gde-to-tam-priehavshie-v-almaty-rossiyane-rasskazali-o-situatsii/