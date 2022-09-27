"Казалось, что война где-то там": приехавшие в Алматы россияне рассказали о ситуации
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ЦОН Жетысуского района Алматы со вчерашнего дня в усиленном режиме принимает граждан России. Приезжих из соседней страны отправляют сюда для получения ИИН. С самого открытия, несмотря на то, что в России в этот час еще раннее утро, а люди наверняка еще не успели перестроить свои биологические часы, в ЦОН тянутся посетители. Очередь становится все больше, передает корреспондент NUR.KZ.
Тем не менее обслуживание проходит быстро, россияне знакомятся, делятся друг с другом опытом и советами. Большая часть посетителей – молодые мужчины. У всех красный паспорт в руках. Некоторые из них согласились рассказать о текущей ситуации в их стране и о своем срочном переезде в Казахстан.
Беседа проходила на условиях анонимности, а некоторые ребята даже имена называли вымышленные. Фотографироваться они отказываются: признаются, что опасаются возможных последствий, и в то же время не исключают возможности, что наша страна выдаст их по запросу России.
Иван
Молодой парень Иван приехал из Челябинска. Его путь пролегал через Костанай, откуда из его родного города ходит рейсовый автобус. Далее – поезд до Астаны, а оттуда – в Алматы на машине. Южную столицу он выбрал потому, что здесь у него есть дальние родственники и знакомые.
"Я учился в Питере на заочном. Повестки не было, но лучше перестраховаться, не ждать, пока она придет. Собрался сразу же, как только было это обращение: просто собрал вещи, купил билет на автобус. Казахстан выбрал, потому что близко, пока трудностей нет. Занимаемся оформлением документов. Возможно, поеду дальше, возможно, и нет. От новостей все зависит. Обратно вернуться вариант не рассматриваю.
Самый главный критерий, который не дает вернуться назад – это нынешнее правительство РФ, и прогноз такой, что оно не скоро еще отойдет.
Ситуация (в стране – прим. ред.) такая, что призвать могут кого угодно. Уже много прецедентов, когда многодетные отцы уезжают. Есть знакомые, кто работает в больнице, они рассказывали, что хирургам пришла повестка в этот же день, а на следующий они уже уехали. Хирургов забирают, чтобы оказывать там помощь.
Отношение к войне… какое может быть отношение к войне? Отрицательное", – делится молодой человек.
Сейчас у него есть определенная материальная "подушка безопасности", а также удаленный заработок в России. Но строить далеко идущие планы ни один из наших собеседников пока не может.
"Алматы хорошо встречает, люди помогают. Сегодня тут, возле ЦОНа, женщина разносила утром кофе, бутерброды, нам выражали слова поддержки. Я выучил фразу "Қазақстан, алға", – заключил Иван.
Александр
40-летний житель Сибири Александр оказался в Казахстане, по его признанию, как и все – собравшись в один день. Он рассказывает, что ранее неоднократно бывал в Алматы.
"Мне многое понятно здесь и мне здесь красиво. К тому же, близко и можно было вырваться за один день и за адекватные деньги: на поезде вышло порядка 5 тысяч рублей (более 40 тысяч тенге – прим. ред.). Это прям дешево, потому что ребята пытались лететь самолетом – там цены в 5-10 раз выше", – делится он.
Александр работал в IT-сфере и надеется работать удаленно. В России у него остались жена и дети, но что будет дальше – пока неизвестно.
"Пока мы не строим долгих планов: два дня ждем – смотрим, что будет дальше, потом будет план на неделю, на месяц. Пока сложно планировать. Обстановка в стране (России – прим. ред.) очень тревожная, неопределенная, многие вещи, которые происходят, кажется, что они невозможны.
Пока они не произойдут, ты все время говоришь себе, что это невозможно; в 21 веке вот это невозможно, но это происходит. Ты думаешь, что какой-то сбой произошел, но происходит что-то следующее. И вот такая череда невозможного приводит к тому, что непонятно, куда дальше (идти – прим. ред.) и к чему это приведет. Среди знакомых многие уехали. Неплохие специалисты.
Я как мирный человек считаю, что убивать других мирных граждан просто недопустимо. Нет ни одного оправдания, ни одного повода. Обо всем необходимо договариваться: мы не звери и не варвары. И это принципиальная позиция. А уезжают потому, что непонятно, к чему и какими способами тебя принудят.
Я никогда не поддерживал и не поддерживаю то, что происходит, и считаю, что нам позволили уехать, чтобы отфильтровать тех, кто не поддерживает эту войну. Потому что были все возможности всех оставить.
Была ли возможность переломить ситуацию в стране? Я думаю, возможность была, но это нужно было делать лет 10 назад. Сейчас это – прыгать под поезд в надежде его остановить. Он просто переедет тебя и перемелет", – говорит Александр.
Он отмечает, что Алматы встретил его "невероятной гостеприимностью", поддержкой и бескорыстной помощью.
Сергей
30-летний программист Сергей работал в Москве до недавнего времени. Мобилизация поменяла и его планы.
"Я хотел уехать еще в начале войны, потому что считал, что все начнется масштабно. Потом мы немножко постарались успокоиться, потом показалось, что война где-то там, на экране, а "контрактники" могут умирать – нас это не особо касается. Эта вся нервозность сохранялась, но не сильно.
Когда объявили, что будет выступать президент, все понимали, куда идет дело, и когда услышали слово "мобилизация", мы понимали, что там все плохо и убитых не пять, а порядка 50 тысяч – я и мое окружение либеральное понимали. И когда он (президент – прим. ред.) объявил, мы стали с товарищем смотреть билеты, потому что понимали, что все плохо и будет мясорубка, и он – президент – заднюю не даст и готов на большие жертвы пойти.
На следующий день мы пришли на работу, все были на нервах, все были в панике, прохожие тоже все были в панике, потому что понимали: война – вот она. Это невообразимо.
И мы приняли экстренное решение – купили билеты и поехали в Казахстан. Мои друзья ехали кто на машине, кто – на поезде. Мне повезло купить билет на самолет всего за 40 тысяч рублей, когда уже поднимались цены до 100 тысяч.
В Алматы сейчас хостелы все заняты, места в отеле можно найти, если сильно постараться. Долгосрочная аренда нам пока не подходит, потому что мы не знаем, что будет дальше – будет ли нас выдавать Казахстан. Я бы остался здесь, потому что здесь комфортно: мы ни разу не попали в конфликтную ситуацию, все доброжелательны, многие знают русский язык, и, в принципе, все понятно.
Там (в России – прим. ред.) остались мама и папа, они не планируют уезжать. Сейчас я работаю удаленно, работодатель нормально относится, все всё понимают. Я поддерживал всегда оппозицию, я против начала всего этого и я против войны, я хочу, чтобы это все остановилось.
Я уже выучил несколько слов на казахском – "сәлем", "сәлеметсіз бе", "рахмет", "назар". Когда забываю – подглядываю: я записал слова в телефон. Когда с кем-то здороваешься на казахском, они начинают улыбаться", – рассказал Сергей.
Самсон
"Я из Новосибирска, мы уехали экстренно с женой. У нас в начале года не было мысли уезжать: мы думали, все как-то пройдет, и это политика, и на мировую быстро выйдут. Но после 21 сентября мы поняли, что ждать смысла нет и надо принимать экстренное решение. Оно было принято за сутки.
Нам повезло, что знакомые ехали, и у них были два свободных места. Очень тяжелое было психологическое состояние, я думал что я психологически устойчивый, но оказалось, что нет. Мне нужна была поддержка, и жена решила ехать со мной, чтобы держаться вместе.
Я занимаюсь внешнеэкономической деятельностью, жена – фрилансер-дизайнер, у нас есть возможность работать удаленно. Мы приехали день назад, сейчас получим все необходимые документы и будем смотреть по ситуации, что дальше делать. Здесь есть партнеры по работе, но не близкие люди. Есть друзья – мы стараемся кооперироваться, друг друга поддерживать, если у кого-то проблемы с работой – помогать деньгами, помогать с квартирами, общий бюджет планировать. На границе, когда мы проезжали, было много машин, людей – люди семьями едут, не только мужчины.
Изначально отношение (к войне – прим. ред.) было такое, что никто не хочет войны, потому что Украина для нас – братский народ, у львиной доли людей в России есть родственники в Украине, с которыми они держали плотный контакт. И сейчас из-за политики та сторона по понятным причинам прекратила связь. Кто-то старается помогать родственникам финансово, понимая, что за это они могут нести ответственность, так как это – спонсирование вплоть до терроризма.
Хотелось бы, чтобы это быстрее закончилось, потому что эта война нужна только государству. Люди не хотят убивать братский народ, это не нужно.
Это (изменить ситуацию в стране – прим. ред.) можно было бы сделать, наверное, но должно было произойти намного раньше. Многие обвиняют население России в халатности, что оно никак не боролось с властью, но многие забывают, насколько в России большой резерв полиции и военной структуры. Россия – полицейское государство, и предусмотрена огромная ответственность за выход на митинг.
Многие выходили на митинги, никто не устраивал дебош и не пытался поджигать машины, люди пытались сказать свое слово спокойно и мирно, хотели, чтобы к ним прислушались", – поделился Самсон.
Молодой человек признался, что он и его супруга мечтали родить ребенка и готовились к этому: копили деньги на квартиру, подготавливали финансовую основу для рождения малыша, надеялись переехать в Москву и изменить профиль работы. Когда теперь этим планам суждено сбыться, предсказать не берется никто.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989800-kazalos-chto-voyna-gde-to-tam-priehavshie-v-almaty-rossiyane-rasskazali-o-situatsii/