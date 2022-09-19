Указатели с названием Нур-Султан начали демонтировать в Казахстане (фото)

Дорожный указатель. Фото: facebook.com/kazautozhol

Национальная компания "КазАвтоЖол" в своем сообщила о начале работ по замене информационных панно со старым названием столицы.

Как сообщили в нацкомпании, в связи с переименованием столицы вдоль автодорог республиканского значения планируется заменить 467 информационных панно.

"На сегодня демонтировано порядка 100 информационных панно, работы по замене продолжаются.

Замена информационных панно осуществляется за счет средств, ежегодно выделяемых на содержание дорог республиканского значения", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября президент подписал закон, согласно которому главный город страны вновь стал называться Астана - с 2019 года столица носила название Нур-Султан. Сегодня закон вступил в силу.

Ранее в столичном маслихате заявляли, что на изменение названия столицы будет потрачено не более 30 млн тенге.

Рабочий держит в руках указатель. Фото: facebook.com/kazautozhol

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988465-ukazateli-s-nazvaniem-nur-sultan-nachali-demontirovat-v-kazahstane-foto/