"Давайте не привыкать к войне": Папа Римский высказался о ситуации в Украине

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Папа Римский в своем заключительном слове во время святой мессы в Нур-Султане сделал заявление касательно войны в Украине и разгоревшегося на Кавказе конфликта, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я думаю о многих местах, изможденных войной, особенно, о дорогой Украине. Давайте не привыкать к войне, давайте не смиряться с ее неизбежностью. Давайте придем на помощь тем, кто страдает, и давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира.

Что еще должно произойти? Сколько смертей следует ожидать прежде, чем конфронтация уступит место диалогу на благо людей, народов и человечества? Единственный выход – это мир. А единственный путь к нему – диалог. С беспокойством я узнал, что в эти часы загорелись новые очаги напряжения в Кавказском регионе", – сообщил понтифик.

Он призвал продолжать молиться о том, чтобы также на тех территориях мирное урегулирование и согласие преобладало над раздором.

"Пусть мир научится созидать мир. В том числе, путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения. Благодарю всех тех, кто верит в это. Спасибо вам и всем тем, кто является посланником мира и единства", – заключил Святой отец.

Напомним, святая месса прошла сегодня на территории EXPO в столице Казахстана.

Вчера Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан с государственным визитом и для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Сегодня на съезде религиозных лидеров он процитировал Абая и призвал решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987790-davayte-ne-privykat-k-voyne-papa-rimskiy-vyskazalsya-o-voyne-v-ukraine/