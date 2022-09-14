Святая месса Папы Римкого в Нур-Султане. Прямой эфир

Кадр из видео: Facebook.com/religionscongresskz2022

Святую мессу Папы Римского казахстанцы смогут посмотреть онлайн. Трансляция проходит в Facebook-аккаунте VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, Святая месса проходит на площади на территории Международного Выставочного Центра EXPO. Там уже собрались жители и гости нашей страны в ожидании проповеди Папы Римского. В проповеди ожидается участие более трех тысяч паломников.

Напомним, что вчера Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан с государственным визитом и для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Сегодня на на съезде религиозных лидеров он процитировал Абая и призвал решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987755-svyataya-messa-papy-rimkogo-v-nur-sultane-onlayn-translyatsiya/