Вопрос переименования столицы рассмотрят в четверг в маслихате

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На официальном сайте маслихата Нур-Султана было опубликовано сообщение о том, что завтра, 15 сентября, во время публичных слушаний будет рассмотрен вопрос о возвращении городу названия "Астана", передает NUR.KZ.

"На рассмотрение публичных слушаний маслихата города Нур-Султан, которые состоятся 15 сентября 2022 года в 10:00, выносится вопрос "О переименовании города Нур-Султан – столицы Республики Казахстан в город Астана – столицу Республики Казахстан", – заявил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов.

Напомним, сегодня стало известно, что Конституционный совет РК одобрил поправки в Основной закон, предложенные главой государства и депутатами, в числе которых была норма, касающаяся переименования столицы.

Еще в начале сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" заявили, что будет исторически справедливым решением вернуть столице Казахстана название "Астана". Представители Министерства финансов РК в свою очередь отметили, что если казахстанской столице вернется прежнее название, к дополнительным расходам это не приведет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987725-vopros-pereimenovaniya-stolitsy-kazahstana-rassmotryat-v-chetverg-v-maslihate/