Китайские компании предложили за свой счет открыть питомник по разведению сайгаков в ЗКО

Сайгаки. Иллюстративное фото: vzmaze / Getty images

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев по видеосвязи провел совещание с китайскими компаниями, сообщает официальный сайт областного акимата.

В мероприятии приняли участие представители китайского инвестиционного фонда, Китайской ассоциации исследований фармацевтической культуры, Китайского национального центра идентификации дикой природы, специалисты местной отрасли и общественники.

В ходе встречи китайские компании предложили за счет частных средств открыть питомник по разведению сайгаков в ЗКО и разместить в местной лаборатории цех по переработке деривата (рога) сайги.

Глава региона подробно изучил вопрос и отметил, что данное предложение будет рассмотрено. Кроме того, Искалиев поручил в срочном порядке разработать концепцию по регулированию популяции сайгаков.

Напомним, в начале лета глава Минэкологии высказывался о возможности разрешения охоты на сайгаков в Казахстане.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

Однако в середине июля Токаев сделал выговор главе Минэкологии "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" – президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование. Принять конкретное решение по охоте на сайгаков в ведомстве пообещали до конца октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987178-kitayskie-kompanii-predlozhili-za-svoy-schet-otkryt-pitomnik-po-razvedeniyu-saygakov-v-zko/