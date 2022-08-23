Охота на сайгаков в Казахстане: решение примут до конца октября

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Министр экологии, геологии и природных ресурсов после заседания правительства сообщил, что вопрос касательно популяции сайгаков в Казахстане пока не решен – прийти к какому-то способу контроля их количества планируют до конца октября, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил министр Сериккали Брекешев, сейчас рассматривается несколько предложений, поступивших от общественности. Среди них – регуляция с помощью волков, переселение сайгаков в другую местность и охота.

"Это и вопрос принудительного переселения сайгаков в другие регионы. Многие говорили: зачем делать изъятия, давайте их перегонять в другие области. Но, к сожалению, научное сообщество эти методы признало неэффективными и малоприемлемыми по причине высоких рисков гибели сайгаков при попытке перегона и высокой вероятности их возвращения на прежнее место ареала обитания. Сейчас этот вопрос отклонен", – сообщил министр.

Рассказал он и о предложении увеличить численность волков – по словам министра, это не уменьшит численность сайгаков.

"Волк – животное такое, что он в основном изымает из популяции ослабленных, больных животных. Он считается санитаром леса. Поэтому это даже наоборот идет на улучшение популяции: стадо остается более здоровым", – сообщил министр.

Глава Минэкологии добавил, что также рассматривается вопрос организации на следующий год спортивно-любительской охоты.

"Платная охота. До этого уже говорили, что сайгак не является краснокнижным животным. Запрет на охоту у нас до 1 января 2023 года.

Эти вопросы сейчас рассматриваются. В ближайшее время – до конца октября – мы к определенному решению придем", – заявил спикер.

Министр сообщил, что на сегодня жалобы со стороны сельхозпроизводителей ЗКО отпали, поскольку сайгаки уже перешли с этого района по пути своей миграции. Продолжается разработка методики оценки ущерба.

Напомним, в первой половине июня аграрии Акмолинской области были обеспокоены тем, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств. Фермеры жаловались, что стада животных вытаптывают и съедают все посевы.

Незадолго до этого глава Минэкологии высказывался о возможности разрешения охоты на сайгаков в Казахстане.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

Между тем в середине июля Токаев сделал выговор главе Минэкологии "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" – президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984399-ohota-na-saygakov-v-kazahstane-reshenie-primut-do-kontsa-oktyabrya/