Состав судей обновят в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления с ежегодным Посланием рассказал, что в стране обновят состав судей, передает корреспондент NUR.KZ.

"В обществе должно быть прочно установлено верховенство закона, правосудие должно вестись справедливо. В связи с этим необходимо срочно провести повторный отбор и обновление состава судей.

Судьи должны быть высококвалифицированными, честными и свободными от коррупции. В первую очередь необходимо уравнять статус всех судей. Они не должны зависеть от вышестоящих коллег", - сказал президент во время послания.

По его словам, большинство должностей председателя суда будет заменено на должность судьи.

"Рекомендую ввести процедуру, при которой судьи сами избирают кандидатов на должности председателя суда и председателя судебной коллегии. Необходимо ввести метод избрания судей Верховного суда путем выборов.

Для этого президент должен выдвигать кандидатов в сенат на альтернативной основе. Необходимо создать материальные условия для привлечения в эту сферу сильных юристов", - резюмировал глава государства.

Также президент сообщил, что количество политических партий может увеличиться в Казахстане.

Во время Послания он объявил амнистию участникам январских событий, а также поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985705-sostav-sudey-obnovyat-v-kazahstane/