Как в этом году будут проходить уроки физкультуры в школах, объяснили в Минпросвещения

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В Минпросвещения дали пояснение касательно того, как в новом учебном году будут проводиться уроки физкультуры в школах. Ответ министерства появился в .

Дисциплина будет преподаваться 3 часа в неделю с 1-го по 11-й класс.

"Так было и в предыдущие годы. Здесь никаких изменений нет", – подчеркнули представители комитета.

Еще один момент: с нового учебного года, в соответствии с ГОСО (государственные общеобязательные стандарты образования), на занятиях физкультуры все учащиеся будут заниматься вместе, как и по многим другим предметам.

При этом в школьных программах предусмотрены отдельные нормативы физических нагрузок для девочек и мальчиков, которые в обязательном порядке должны соблюдаться на уроках. К примеру, класс на уроке делится на группы девочек и мальчиков, а педагог задает отдельные упражнения для каждой из групп.

"Такие методические приемы используют и педагоги других предметов, когда нужно использовать дифференцированный подход.

Например, учителя математики одним учащимся, более сильным в решении математических задач, задают сложные задачи и примеры, а тем учащимся, которые затрудняются в решении математических задач – менее сложные задания", – добавили в комитете.

Отмечается, что с прошлого года детям предоставлена дополнительная возможность через госзаказ посещать кружки и спортивные секции по интересам.

Кроме того, по линии профильного министерства размещается спортивный заказ для детей. Таким образом, дети будут заниматься физкультурой 3 раза в неделю на уроках физкультуры, а также – в спортивных секциях по расписанию.

В 2021 году было введено и еще одно новшество.

"Учителям физической культуры стали доплачивать 100% к заработной плате за ведение 3 часов спортивных секций. Они также обязательны, и эти секции посещают школьники", – говорится в сообщении ведомства.

Все это, как пояснили в комитете, создает условия для развития массового спорта среди детей, не перегружая учебные планы.

Еще одним новшеством этого года, касающимся не только уроков физкультуры, стало продление учебного года у школьников до 31 мая. Накануне министр просвещения Асхат Аймагамбетов объяснил, чем вызвано такое решение.

Школьную форму и канцтовары, как ранее сообщалось, в этом году можно будет купить за счет Всеобуча. В рамках этой программы, к примеру, алматинским семьям из социально уязвимых слоев населения выделили по 43 тыс. тенге на ребенка.

Своим опытом приобретения необходимых вещей для школы поделился и сам министр Аймагамбетов – он рассказал, как вместе с сыном покупал школьную форму, и даже показал чеки из магазинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983644-kak-v-etom-godu-budut-prohodit-uroki-fizkultury-v-shkolah-obyasnili-v-minprosvescheniya/