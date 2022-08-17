По 43 тыс. тенге выделили алматинским школьникам на покупку формы и канцтоваров

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В акимате Алматы рассказали о ходе выплат из фонда "Всеобуч" для обеспечения школьников формой и канцелярскими принадлежностями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в администрации города, в Алматы сумма помощи из фонда для школьников из семей категории СУСН (социально уязвимые слои населения) в текущем году составила 43 тыс. тенге на одного ребенка.

Подчеркивается, что на эти цели из местного бюджета выделены 847 млн тенге. Правом на получение материальной помощи в этом году обладают почти 20 тыс. учащихся.

В пресс-службе акимата южной столицы сообщили, что по состоянию на 16 августа средства уже перечислены на карточные счета родителей 16 тыс. учащихся.

Помимо этого за счет спонсоров и меценатов в рамках республиканской акции "Дорога в школу – добро без границ" оказана помощь свыше 1000 детей, в виде школьной формы и канцелярских принадлежностей – на сумму 17,3 млн тенге.

По информации акимата города, данная акция продолжится до 30 сентября.

Напомним, ранее в Минпросвещения заявляли, что школьную форму и принадлежности можно будет купить за счет Всеобуча.

Накануне глава министерства Асхат Аймагамбетов поделился своим опытом приобретения необходимых вещей для школы – он рассказал, как вместе с сыном покупал школьную форму, и даже показал чеки из магазинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983564-po-43-tys-tenge-vydelili-almatinskim-shkolnikam-na-pokupku-formy-i-kantstovarov/