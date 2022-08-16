Аймагамбетов показал чеки за школьную форму сына

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Глава Минпросвещения прокомментировал свои слова о потраченных деньгах на школьную форму для сына. В качестве подтверждения покупки Асхат Аймагамбетов на опубликовал фото чеков из магазина, где покупал вещи.

Ранее журналисты поинтересовались, сколько Аймагамбетов потратил на школьную форму для своего сына.

Министр в ответ сообщил, что на днях посетил магазин и купил необходимые вещи.

"Мой сын учится в государственной школе, и подготовка к учебному году такая же, как и у большинства родителей. В воскресенье мы вместе с сыном приобрели в магазине рубашки, костюм, брюки и галстук на сумму порядка 36 тысяч тенге.

В приложенных чеках можно увидеть стоимость и подсчитать общую сумму. Также, кроме школьной формы, в чеке можно увидеть приобретенный портплед для костюмов на сумму около 20 тысяч тенге", – написал министр.

Аймагамбетов приложил к своей публикации фотографии чеков.

"В одном чеке сумма – 26 тысяч тенге (пиджак, брюки, рубашка). Во втором чеке – более 10 тысяч тенге (еще одна рубашка и галстук). Итого – более 36 тысяч тенге. Портплед – около 20 тысяч тенге", – уточнил глава Минпросвещения.

Он также добавил, что часть школьной формы, которая приобреталась ранее, тоже будет носиться ребенком в этом году.

Министр также напомнил казахстанцам о финансовой помощи от государства для приобретения школьной формы и канцтоваров.

Ранее мы писали, что школьную форму можно будет купить за счет Всеобуча в Казахстане. Также о ценах на школьные принадлежности в Казахстане на днях высказался глава правительства Алихан Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983404-aymagambetov-pokazal-cheki-za-shkolnuyu-formu-syna/