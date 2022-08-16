"Потратили около 35 тыс. тенге": Аймагамбетов о покупке школьной формы своему ребенку

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Глава Министерства просвещения в кулуарах кабмина рассказал, сколько денег потратил на приобретение школьной формы для ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что приобрел всю необходимую школьную форму для ребенка.

"В эти выходные, сопровождая ребенка, пошли в магазин. Купили в магазине школьную форму. Мы взяли несколько белых рубашек, брюки, костюм, галстук. Можем сказать, что мы готовы к новому учебному году. Что касается цены, то потратили около 35 тысяч тенге", – отметил министр.

Он также указал на большие очереди в магазинах одежды.

"Народу было очень много, мы как все стояли в очереди, мерили одежду, покупали одежду 36-го размера. Как и во всех семьях, мы начали подготовку к школе", – резюмировал глава Минпросвещения.

Между тем неизвестно, во сколько обошлась министру покупка обуви, рюкзака и канцтоваров.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов высказывался о ценах на школьную форму в Казахстане.

Позже стало известно, что порядка 150 тыс. казахстанских семей получили финансовую помощь от государства для подготовки детей к школе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983382-potratili-okolo-35-tys-tenge-aymagambetov-o-pokupke-shkolnoy-formy-svoemu-rebenku/