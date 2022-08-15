Школьную форму можно будет купить за счет Всеобуча в Казахстане

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Порядка 150 тыс. казахстанских семей получили финансовую помощь от государства для подготовки детей к школе. Всего данную помощь получат более 440 тыс. детей из социально уязвимых категорий, говорится на официальном сайте Минпросвещения.

Отмечается, что с этого года ведомством внесены изменения в правила оказания материальной помощи. Если ранее выделяемая сумма в регионах варьировалась от 17 до 40 тыс., то в этом году сумма увеличена и составляет не менее 37 389 тенге.

В министерстве также сообщили, что внесены изменения в механизм предоставления помощи. Теперь родителям денежные средства перечисляются на картсчет для того, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары.

Как пояснили в ведомстве, раньше все это приобреталось акиматами, и возникали проблемы, связанные с размерами и качеством товаров.

Минпросвещения пояснило, что в рамках Всеобуча материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, школьникам, которые оказались в чрезвычайной ситуации.

Об изменениях рассказал зампред Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Дулат Жекебаев.

"Многодетными матерями давно высказывались предложения, и мы их учли. Теперь родители получают деньги напрямую на свой карточный счет и самостоятельно выбирают школьную форму, канцтовары и обувь для детей.

Плюс в том, что ребенок сможет ходить в школу в том, что они выбрали вместе с родителями. Ранее закупом занимались сотрудники акиматов. Вы помните: ежегодно возникали проблемы с размерами, качеством, дети стеснялись ходить в этой одежде.

Акиматы уже активно перечисляют деньги родителям в размере не менее 37 389 тенге. Это минимальная сумма. Раньше могли выделить и 17, и 20, и 25 тысяч тенге. Некоторые акиматы выделяют больше этой суммы: например, Алматы – по 43 тыс. тенге", – сообщил он.

Накануне премьер-министр Казахстана рассказал о мерах по удержанию цен на школьную форму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983197-shkolnuyu-formu-roditeli-smogut-kupit-za-schet-vseobucha-v-kazahstane/